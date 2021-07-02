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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром

Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром

общество

Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром

Опубликовано

2 июля на вокзале в Каменске чемпионов угощали пирогами.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Всеармейские соревнования проходили на полигоне Андреевском под Тюменью 27 июня. Трехкратные чемпионы международных и пятикратные Всероссийских игр «АрМИ» команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа оказалась в первых рядах в конкурсе «Безопасный маршрут» . Военнослужащие будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Тюмени в конце августа. 
Держим кулачки за наших и поздравляем с победой!

  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
  • Каменских военных, победителей АрМИ-2021, встретили дома с оркестром
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