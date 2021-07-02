2 июля на вокзале в Каменске чемпионов угощали пирогами.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». Всеармейские соревнования проходили на полигоне Андреевском под Тюменью 27 июня. Трехкратные чемпионы международных и пятикратные Всероссийских игр «АрМИ» команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа оказалась в первых рядах в конкурсе «Безопасный маршрут» . Военнослужащие будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Тюмени в конце августа.

Держим кулачки за наших и поздравляем с победой!