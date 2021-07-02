По словам депутата, она на себе лично прочувствовала, что значит быть пациентом в переполненной больнице.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». В ковидный госпиталь депутат городской думы и руководитель народного хореографического коллектива «Офелия» Виктория Соболева поступила 1 июля. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в кислороде.

По словам пациентки, каменский госпиталь переполнен. Туда постоянно поступают новые люди, мест не хватает, медики пытаются как-то разместить больных.

1 июля в ковидном госпитале находились порядка 90 человек, это при том, что госпиталь рассчитан на 75 коек. Депутат отметила проблемные моменты, на которые обязательно обратит внимание руководства ЦГБ и администрации Каменска, а именно наличию больших очередей к врачам, отсутствию фильтров в поликлиниках, жилья для медиков, которых и так катастрофически не хватает в городе и т. д.