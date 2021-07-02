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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

здоровье

Депутат каменской думы Виктория Соболева попала в ковидный госпиталь

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По словам депутата, она на себе лично прочувствовала, что значит быть пациентом в переполненной больнице.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июля – «ПИК». В ковидный госпиталь депутат городской думы и руководитель народного хореографического коллектива «Офелия» Виктория Соболева поступила 1 июля. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в кислороде.
По словам пациентки, каменский госпиталь переполнен. Туда постоянно поступают новые люди, мест не хватает, медики пытаются как-то разместить больных.
1 июля в ковидном госпитале находились порядка 90 человек, это при том, что госпиталь рассчитан на 75 коек. Депутат отметила проблемные моменты, на которые обязательно обратит внимание руководства ЦГБ и администрации Каменска, а именно наличию больших очередей к врачам, отсутствию фильтров в поликлиниках, жилья для медиков, которых и так катастрофически не хватает в городе и т. д.

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