Пассажирка автомобиля «Лада» с переломами госпитализирована. ДТП случилось в 9.50 на автодороге в пос. Верхняя Ореховка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, водитель 1953 г.р. и его супруга 1955 г. р. ехали из дома в Верхней Ореховке в город на автомобиле ВАЗ-2115. Водитель по непонятным причинам не справился с управлением, машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

В результате травмы получила супруга владельца машины. Обстоятельства ДТП выясняются.