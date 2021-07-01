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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке легковушка врезалась в дерево

В Донецке легковушка врезалась в дерево
Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

В Донецке легковушка врезалась в дерево

Опубликовано

Пассажирка автомобиля «Лада» с переломами госпитализирована. ДТП случилось в 9.50 на автодороге в пос. Верхняя Ореховка. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, водитель 1953 г.р. и его супруга 1955 г. р. ехали из дома в Верхней Ореховке в город на автомобиле ВАЗ-2115. Водитель по непонятным причинам не справился с управлением, машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.
В результате травмы получила супруга владельца машины. Обстоятельства ДТП выясняются.

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