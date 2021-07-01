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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

происшествия

В центре Каменска силовики оцепили здание банка

Опубликовано

Во второй половине дня 1 июля в полицию поступило сообщение о том, что банк ВТБ, расположенный в доме № 71 на пр. Карла Маркса, заминирован.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля -«ПИК». По информации начальника каменского Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, в связи с вероятной угрозой были эвакуированы жильцы дома и сотрудники банка.

На данный момент рядом с домом дежурят спасатели, Росгвардия, пожарные, скорая помощь. Проезд транспорта на этом участке проспекта, а также въезд туда со стороны пер. Крупской перекрыты. Сотрудники ФСБ проверяют достоверность сообщения об угрозе. 

Подробнее — в газете «ПИК» от 7 июля.

  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
  • В центре Каменска силовики оцепили здание банка
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