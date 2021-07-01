Во второй половине дня 1 июля в полицию поступило сообщение о том, что банк ВТБ, расположенный в доме № 71 на пр. Карла Маркса, заминирован.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля -«ПИК». По информации начальника каменского Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, в связи с вероятной угрозой были эвакуированы жильцы дома и сотрудники банка.

На данный момент рядом с домом дежурят спасатели, Росгвардия, пожарные, скорая помощь. Проезд транспорта на этом участке проспекта, а также въезд туда со стороны пер. Крупской перекрыты. Сотрудники ФСБ проверяют достоверность сообщения об угрозе.

Подробнее — в газете «ПИК» от 7 июля.