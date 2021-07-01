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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Проезд в переулке Крупской обещают скоро открыть

Проезд в переулке Крупской обещают скоро открыть

транспорт

Проезд в переулке Крупской обещают скоро открыть

Проезд в переулке Крупской обещают скоро открыть

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Дорогу в пер. Крупской на участке между ул. Ворошилова и Щаденко аварийная бригада МУП «Каменсктеплосеть» разрыла 28 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля — «ПИК». Как пояснила «ПИКу» главный диспетчер аварийно-диспетчерской службы МУП «Каменсктеплосеть» Елена Деева, на участке переулка Крупской идет замена теплотрассы между домами №№ 71 и 76. Подлатать трубу было нецелесообразно в силу ее сильного износа. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

По официальной информации, закопать место раскопок и восстановить автомобильное движение должны к 5 июля. Однако Е. Деева заверила «ПИК», что работы будут завершены быстрее: «завтра-послезавтра». Аварийщики работают на этом участке в две смены.

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