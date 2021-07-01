Минздрав утвердил новые правила вакцинации и одобрил прививку любой из зарегистрированных в России вакцин.

МОСКВА, 1 июля – «ПИК». После достижения коллективного иммунитета к COVID-19 вакцинация будет проходить раз в год в плановом режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

Сообщается, что тесты на антитела сдавать не нужно. Главное, вакцинироваться в положенные сроки. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» обнародовал рекомендации ведомства по ревакцинации (повторной прививки) от коронавируса. В период эпидподъема прививаться нужно через шесть месяцев после вакцинации и заболевания ковидом. В период эпидемического спокойствия ревакцинация возможна раз в 12 месяцев. При этом уточняется, что повторная прививка должна быть сделана не той вакциной, которой вакцинировались ранее.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В стадии регистрации новая вакцина от центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н».