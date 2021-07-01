Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Малоимущим беременным будут ежемесячно выплачивать 6 тысяч рублей

Малоимущим беременным будут ежемесячно выплачивать 6 тысяч рублей
Фото: stolicaonego.ru

общество

Малоимущим беременным будут ежемесячно выплачивать 6 тысяч рублей

Опубликовано

С 1 июля в России начинают выплачивать ежемесячные пособия малоимущим беременным женщинам на ранних сроках (до 12 недель), а также пособия на детей от 8 до 17 лет, воспитываемых одним родителем.

МОСКВА, 1 июля – «ПИК». Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ. Оговаривается, что получить пособие смогут женщины, если среднедушевой доход в их семье менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия будет составлять половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России это 6351 руб. 
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители (второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или если родители ребенка в разводе и судом назначены алименты.
Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в этом году будет 5650 рублей.
Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Автор: 29.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Подвесную кладку над оврагом в Донецке отремонтируют

ЖКХ

Подвесную кладку над оврагом в Донецке отремонтируют

«Донецкая долина» вышла в лидеры донского агробизнеса

бизнес

«Донецкая долина» вышла в лидеры донского агробизнеса

Каменскую детскую поликлинику проверяет прокуратура

происшествия

Каменскую детскую поликлинику проверяет прокуратура

На трассе М4 «Дон» «Хендай» врезался в припаркованную на обочине «газель»

происшествия

На трассе М4 «Дон» «Хендай» врезался в припаркованную на обочине «газель»

Питания на ЕГЭ для каменского ребенка-инвалида добивались через прокуратуру

образование

Питания на ЕГЭ для каменского ребенка-инвалида добивались через прокуратуру

Реклама
Вверх