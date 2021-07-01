С 1 июля в России начинают выплачивать ежемесячные пособия малоимущим беременным женщинам на ранних сроках (до 12 недель), а также пособия на детей от 8 до 17 лет, воспитываемых одним родителем.

МОСКВА, 1 июля – «ПИК». Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ. Оговаривается, что получить пособие смогут женщины, если среднедушевой доход в их семье менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия будет составлять половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России это 6351 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители (второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или если родители ребенка в разводе и судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в этом году будет 5650 рублей.

Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять Пенсионный фонд России.