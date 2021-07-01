Короткометражка под названием «Ночлежка» рассказывает о непростой жизни постояльцев каменского Дома ночного пребывания.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июля – «ПИК». Документальный фильм, который срежиссировала и сняла Кристина Берлизова, за две недели собрал более 450 просмотров. Посмотреть ленту вы можете по этой ссылке.

Это вторая работа каменчанки. Свой первый фильм «Судьба человека» она посвятила проблеме уроженки Каменского района, дочери героя Великой Отечественной войны Ларисе Карташовой, которая 17 лет не могла получить российское гражданство.

В новом фильме К. Берлизова рассказывает об обездоленных людях без определенного места жительства, которые из-за человеческого обмана, предательства и других обстоятельств оказались на улице. Единственным местом, где их смогли приютить, и то на непродолжительный срок — до 6 месяцев, оказался каменский Дом ночного пребывания. Но имея временную крышу над головой, бездомные постояльцы, зачастую больные и немощные, нуждаются в еде, вещах, инвалидных колясках, ходунках, лекарствах.

Предложить им свою помощь вы можете по адресу: ул. Сапрыгина, 17, тел.: 8 (86365) 2-00-60, 2-00-80.