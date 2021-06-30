ЧП произошло на берегу реки Северский Донец.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». По информации начальника ГО и ЧС в Каменске Юрия Плотникова, вечером 29 июня на берегу в х. Абрамовка (Каменский район) отдыхала компания. В какой-то момент одна из подруг пропала из виду.

Найти ее друзья не смогли и срочно обратились на пульт 112. Спасатели, прибывшие на место происшествия и обследовали всю ближайшую окрестность. Найти пропавшую удалось в районе х. Диченского. Женщина 1981 года рождения находилась в воде без сознания. Когда спасатели на лодке подплыли к ней, к счастью, обнаружили, что все это время она лежала в воде на спине, только кончик носа торчал на поверхности. Привести в чувство ее удалось уже на берегу, где чудом оставшуюся в живых ждала бригада скорой помощи.