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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске оформить автомобиль можно без очереди

транспорт

В Каменске оформить автомобиль можно без очереди

Опубликовано

Заявление на регистрацию транспортного средства, прием экзаменов на право управления автомобилем, выдачу и замену водительского удостоверения подать в местное подразделение МРЭО ГИБДД можно при помощи сервиса Госуслуги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня — «ПИК». На сайте интернет-сервиса www.gosuslugi.ru размещены перечни документов, необходимых для предоставления услуг, порядок подачи заявления на получение Госуслуг.

При этом заявитель вправе выбрать нужное подразделение ГИБДД, а также день и время личного обращения. Такой порядок исключает необходимость тратить время на длительное ожидание в живой очереди.

Отметим, на территории Ростовской области Госуслуги осуществляют 20 регистрационно-экзаменационных пунктов ГИБДД. Информация обо всех областных подразделениях Госавтоинспекции, их почтовые адреса, телефоны, графики работы размещены на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

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Автор: 29.06.2021
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