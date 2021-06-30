Привлекшая внимание к Каменску федеральных СМИ трагедия произошла еще в прошлом году. Больше года у следствия ушло на две сложные судебно-медицинские экспертизы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июня – «ПИК». 21-летнюю жительницу Каменского района подозревают в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку. Возбуждено уголовное дело.

В январе 2020 года у 20-летней Ирины* родилась дочь. В роддоме новоиспеченная мамаша указала адрес проживания в Каменске, однако сама из города уехала жить в Каменский район. О том, что на территории их обслуживания появился младенец, районные доктора узнали случайно.

В марте фельдшер при плановом посещении малышки отметила, что дома антисанитария, ребенка не кормят. На многократные рекомендации по уходу и кормлению новорожденного Ирина не реагировала, малышка теряла вес.

Стоит отметить, что медики, выявив факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей молодой мамы, оповещали органы опеки Каменского района. Однако опекой по этому факту проверка проведена не была. По выявленным нарушениям городской прокуратурой еще в 2020 году в адрес администрации Каменского района было внесено представление, по результатам которого по отношению ведущего специалиста районных органов опеки приняты меры дисциплинарного воздействия.

— 11 апреля девочку на скорой доставили в больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит и гипотрофия». Ребенок был помещен в реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось — девочка скончалась 8 мая 2020 года, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко.

Медики констатировали, что гастроэнтерит развился у ребенка за непродолжительное время до госпитализации и характеризовался тяжелым течением. Прогрессирующее ухудшение состояния привело к летальному исходу.

Мать в свою очередь уверяла, что кормила дочь, правда, не детским питанием и не грудным молоком, а молоком коровьим и козьим. Оценить содеянное несостоявшейся родительницы теперь предстоит суду. Следственным отделом по г. Донецк СУ СК России по РО в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

*Имя изменено.