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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шесть лет за шесть ударов: дончанин получил срок за поножовщину в Гундоровке

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происшествия

Шесть лет за шесть ударов: дончанин получил срок за поножовщину в Гундоровке

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За покушение на убийство бывшего однокашника 45-летний житель Донецка отправится в колонию на 6 лет 1 месяц – такой приговор 28 июня вынес Донецкий городской суд. Невинный спор за столом едва не стоил жизни его ровеснику.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 июня  – «ПИК».  Благодаря оперативным и четким действиям медиков после шести ножевых ранений потерпевшему удалось выжить.

Как сообщила «ПИКу» пресс-секретарь горсуда Яна Королева, в минувший понедельник судья огласила обвинительный приговор Александру У., который признан виновным по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)

В суде было установлено, что 19 октября 2020 года Александр встретился со своим знакомым. Вместе выпили, потом завязался спор. В ходе перепалки Александр У. нанес ровеснику не менее шести ударов ножом в область шеи. Прибывшие медики, оказав раненому экстренную помощь, спасли ему жизнь.

Подсудимый вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшему. Тот в свою очередь отметил, что знакомы оба со школьных лет, и «произошло недоразумение». Однокашники давно не виделись, решили встретиться и выпить вместе. Ранее никогда не конфликтовали и не могут объяснить, как такой конфликт мог случиться. Потерпевший попросил строго не судить знакомого, к которому не имеет претензий.

Тем не менее дончанин на 6 лет 1 месяц отправится в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил. 

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