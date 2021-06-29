анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 26-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Это прачечная? Это… пляж. Городской пляж, который должен был стать курортным раем за 32 миллиона рублей, до сих пор официально не принят. Более того — власти города подали в суд на подрядчика. Почему в Каменске проваливается очередная «Комфортная среда»? »2
- Депутаты недовольны главой и его командой. Это они высказали в глаза сити-менеджеру на недавнем заседании думы. /4-5
- Опять выросли. «ПИК» подсчитал, на сколько вырастут наши платежи за коммунальные услуги после 1 июля. /16
- Ковидный госпиталь в Каменске переполнен. В нашем городе еще не заставляют прививаться, но очереди на вакцинацию выросли. »3
- Каменск атакуют кровососы. У жителя Каменска обнаружили клещевой боррелиоз, а родители в соцсетях жалуются на странные укусы у детей. /6
- Женщину будут судить за гибель младенца. 21-летнюю жительницу Каменского района подозревают в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку. Возбуждено уголовное дело. /7
- По улице текло, а в дом не попало. Попытка лесхозовцев подключиться к новому водоводу обернулась очередной проблемой — во время врезки была повреждена старая труба, и место раскопок превратилось в дурно пахнущее болото. /10
- Как хуторяне учились дамбы строить. Затяжные дожди в начале июня едва не смыли с лица земли несколько дворов в хуторах Самбурове и Старой Станице. Спасли от повторного подтопления самодельная дамба и помощь неравнодушных соседей. /11
- Через шлюзы и висячие мосты. Каменские военные в очередной раз стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут». Аплодисменты! Браво! /12
- Езду по главному проспекту ограничат. Тему безопасности на дорогах мы затронули в беседе с начальником каменского отделения ГИБДД Юрием Ивановым, встретившись в канун профессионального праздника сотрудников ГИБДД (отмечается 3 июля). Юрий Владимирович назвал самые опасные, на его взгляд, дороги в Каменске. /13
- Куда усадить правшу и левшу. Дорогие родители! Знаем, что пока не хочется об этом думать. Но! Если все хлопоты по подготовке к новому учебному году отложить на конец августа, это будет, во-первых, дорого, во-вторых, нервно и утомительно. Лучше постепенно и со вкусом. А пока вы составляете список необходимых дел, ловите от «ПИКа» полезные советы и подсказки. /24, 25