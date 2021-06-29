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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 26-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Это прачечная? Это… пляж. Городской пляж, который должен был стать курортным раем за 32 миллиона рублей, до сих пор официально не принят. Более того — власти города подали в суд на подрядчика. Почему в Каменске проваливается очередная «Комфортная среда»? »2
  • Депутаты недовольны главой и его командой. Это они высказали в глаза сити-менеджеру на недавнем заседании думы. /4-5
  • Опять выросли. «ПИК» подсчитал, на сколько вырастут наши платежи за коммунальные услуги после 1 июля. /16
  • Ковидный госпиталь в Каменске переполнен. В нашем городе еще не заставляют прививаться, но очереди на вакцинацию выросли. »3
  • Каменск атакуют кровососы. У жителя Каменска обнаружили клещевой боррелиоз, а родители в соцсетях жалуются на странные укусы у детей. /6
  • Женщину будут судить за гибель младенца. 21-летнюю жительницу Каменского района подозревают в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку. Возбуждено уголовное дело. /7
  • По улице текло, а в дом не попало. Попытка лесхозовцев подключиться к новому водоводу обернулась очередной проблемой — во время врезки была повреждена старая труба, и место раскопок превратилось в дурно пахнущее болото. /10
  • Как хуторяне учились дамбы строить. Затяжные дожди в начале июня едва не смыли с лица земли несколько дворов в хуторах Самбурове и Старой Станице. Спасли от повторного подтопления самодельная дамба и помощь неравнодушных соседей. /11
  • Через шлюзы и висячие мосты. Каменские военные в очередной раз стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут». Аплодисменты! Браво! /12
  • Езду по главному проспекту ограничат. Тему безопасности на дорогах мы затронули в беседе с начальником каменского отделения ГИБДД Юрием Ивановым, встретившись в канун профессионального праздника сотрудников ГИБДД (отмечается 3 июля). Юрий Владимирович назвал самые опасные, на его взгляд, дороги в Каменске. /13
  • Куда усадить правшу и левшу. Дорогие родители! Знаем, что пока не хочется об этом думать. Но! Если все хлопоты по подготовке к новому учебному году отложить на конец августа, это будет, во-первых, дорого, во-вторых, нервно и утомительно. Лучше постепенно и со вкусом. А пока вы составляете список необходимых дел, ловите от «ПИКа» полезные советы и подсказки. /24, 25

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 июня

Автор: 29.06.2021
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