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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»

Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»

общество

Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»

Опубликовано

Всеармейские соревнования проходили на полигоне Андреевском под Тюменью 27 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 июня – «ПИК». За победу сражались четыре команды: Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).
Главная задача команд в дисциплине «Безопасный маршрут» – провести без потерь технику: десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий и взорвать мины.
Победитель — трехкратный чемпион международных и пятикратный чемпион «АрМИ» команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Военнослужащие будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Тюмени в конце августа.

  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
  • Каменские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
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