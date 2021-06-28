Всеармейские соревнования проходили на полигоне Андреевском под Тюменью 27 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 июня – «ПИК». За победу сражались четыре команды: Южного военного округа (ЮВО), Северного флота (СФ), 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

Главная задача команд в дисциплине «Безопасный маршрут» – провести без потерь технику: десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий и взорвать мины.

Победитель — трехкратный чемпион международных и пятикратный чемпион «АрМИ» команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Военнослужащие будут представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Тюмени в конце августа.