О наказании за использование поддельных документов предупредил региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

МОСКВА, 25 июня – «ПИК». Требования об обязательной вакцинации определенной категории лиц, а также информация о том, что с 1 августа отели и гостиницы Краснодарского края перестанут заселять не привитых от COVID-19, привели к тому, что стали востребованы поддельные сертификаты и справки о вакцинации.

Как сообщает региональный оперштаб, за изготовление поддельных документов, их предъявление и использование предусматривается наказание по ст. 327 УК РФ. Использование поддельных документов влечет применение штрафных санкций или даже арест до полугода.

Более того, если сотрудник с фиктивным сертификатом заразит других людей, к нему могут применить иную статью кодекса, к примеру, 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), где наказанием может стать крупный штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок. При этом отмечается, что работодатель обязан проверить подлинность сертификата о прививке.