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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подвесную кладку над оврагом в Донецке отремонтируют

Подвесную кладку над оврагом в Донецке отремонтируют
Фото: Елена Жукова, «ПИК».

ЖКХ

Подвесную кладку над оврагом в Донецке отремонтируют

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Речь идет о деревянной конструкции в пос. Западном, которая местами прогнила и перемещаться по которой давно стало небезопасно. Переправой этой местные жители пользуются ежедневно. На текущий ремонт в бюджете изыскали 440 тыс. руб.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 июня – «ПИК».  Состояние моста в последнее время беспокоит дончан, они обращались в администрацию и Управление ЖКХ города. Ранее сообщалось, что средства изыскивают из внебюджетных источников, а переправу обновят капитально, заменив все деревянные конструкции. 

Теперь на заседании гордумы 23 июня стало известно, что выделят средства все-таки из казны города, а управление ЖКХ как заказчик работ найдет подрядчика для их выполнения.

Начальник управления ЖКХ Донецка Андрей Журавлев сообщил «ПИКу», что намечено провести текущий ремонт – обновить только пришедшие в негодность участки. Частично заменят лаги, деревянный настил. Эти работы планируют в ближайшие месяц-полтора.

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