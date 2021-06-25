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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Питания на ЕГЭ для каменского ребенка-инвалида добивались через прокуратуру

Питания на ЕГЭ для каменского ребенка-инвалида добивались через прокуратуру

образование

Питания на ЕГЭ для каменского ребенка-инвалида добивались через прокуратуру

Опубликовано

В ходе проведенной проверки установлено, что 15 июня в одном из каменских пунктов сдачи ЕГЭ не было организовано питание для учащейся — ребенка-инвалида. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 июня – «ПИК».

— Девочке, страдающей сахарным диабетом, еду должна была предоставить образовательная организация, чего не было сделано, — комментирует ситуацию старший помощник городского прокурора Наталья Громченко.

По результатам проверки городским прокурором в адрес руководителя отдела образования администрации Каменска было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Нарушения устранены, для учащейся организовано питание. Проведение ЕГЭ находится на контроле у прокуратуры.

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