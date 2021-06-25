Авария случилась 18 июня в 13.45 на 966-м км автодороги М4 «Дон» в Красносулинском районе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 июня – «ПИК». Хронология происшествия следующая. Водитель «газели», 1983 г.р., вынужденно остановился на обочине федеральной трассы, а чуть позже в него врезался «Хендай Акцент». За рулем легковушки находился мужчина 1979 г.р., он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу города Зверево.

Донской ОБ ДПС ГИБДД №2 ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей большегрузного транспорта не создавать угрозу для других участников дорожного движения, не оставлять транспорт на обочинах, а пользоваться услугами специализированных охраняемых автостоянок — припаркованный на обочине автомобиль может стать причиной серьезной аварии.

В соответствии с требованиями пункта 12.3 ПДД РФ стоянка с целью длительного отдыха и ночлега разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

По информации командира Донского ОБ ДПС ГИБДД № 2 С. Брыкалина, на территории обслуживания Донского ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по РО работает комплекс фото- и видеофиксации «ПАРКОН-А», который в автоматическом режиме фиксирует нарушения остановки и стоянки в неположенных местах.

За стоянку (отдых) на обочине предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 руб. (ст. 12.19 КоАП РФ).