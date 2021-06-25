Агрофирма «Донецкая долина» – резидент территории опережающего развития (ТОСЭР) «Донецк» – стала лауреатом премии «Бизнес Дона».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 июня – «ПИК». Руководителю агропредприятия по выращиванию плодовых саженцев Алексею Рягузову в числе 15 победителей регионального конкурса предпринимателей 23 июня вручили диплом за второе место в номинации «Лучший предприниматель года в сфере торговли».

По данным правительства области, в рейтинговом конкурсе участвовали более 60 представителей промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. Из них выбрали 15 лучших по отраслям.

ООО «Агрофирма «Донецкая долина» реализует уникальный инвестпроект по выращиванию интенсивного сада черешни, ежегодно выращивает около 300 тыс. саженцев плодовых деревьев.

В перспективе венцом «Донецкой долины» должна стать современная лаборатория, где специалисты займутся выращиванием саженцев беспочвенным методом – «в пробирке», но без вмешательства в клеточную структуру материала. Это позволит на 20 – 30 процентов повысить урожайность саженцев по сравнению с полученными вегетативным путем, сформировать иммунитет и снизить число обработок сада от вредителей. В такой лаборатории возможно выращивание любых культур.