Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Донецкая долина» вышла в лидеры донского агробизнеса

«Донецкая долина» вышла в лидеры донского агробизнеса
Фото пресс-службы губернатора.

бизнес

«Донецкая долина» вышла в лидеры донского агробизнеса

Опубликовано

 Агрофирма «Донецкая долина» – резидент территории опережающего развития (ТОСЭР) «Донецк» – стала лауреатом премии «Бизнес Дона». 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 июня – «ПИК».  Руководителю агропредприятия по выращиванию плодовых саженцев Алексею Рягузову в числе 15 победителей регионального конкурса предпринимателей 23 июня вручили диплом за второе место в номинации «Лучший предприниматель года в сфере торговли».

По данным правительства области, в рейтинговом конкурсе участвовали более 60 представителей промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. Из них выбрали 15 лучших по отраслям.

ООО «Агрофирма «Донецкая долина» реализует уникальный инвестпроект по выращиванию интенсивного сада черешни, ежегодно выращивает около 300 тыс. саженцев плодовых деревьев.

В перспективе венцом «Донецкой долины» должна стать современная лаборатория, где специалисты займутся выращиванием саженцев беспочвенным методом – «в пробирке», но без вмешательства в клеточную структуру материала. Это позволит на 20 – 30 процентов повысить урожайность саженцев по сравнению с полученными вегетативным путем, сформировать иммунитет и снизить число обработок сада от вредителей. В такой лаборатории возможно выращивание любых культур.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике бизнес

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

Автор: 22.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

происшествия

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

Каменских медиков поздравили с праздником

здоровье

Каменских медиков поздравили с праздником

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

Боксер из Каменска получил звание мастер спорта по боксу

спорт

Боксер из Каменска получил звание мастер спорта по боксу

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

Реклама
Вверх