Самыми жаркими днями на этой неделе станут пятница 25 июня и суббота 26 июня, в эти дни воздух в дневные часы прогреется до +35…+38 градусов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня — «ПИК». Даже ночью 24, 25 и 26 июня температура не опустится ниже +26 градусов. Небольшое понижение градуса и дожди, по данным синоптиков следует ждать лишь с понедельника 28 июня. А пока мы находимся во власти температурного экстрима, стоит позаботиться о своем здоровье и следовать нехитрым советам медиков: не выходить из помещения в особо жаркие часы; на солнце надевать головные уборы и легкую свободную одежду; в целях профилактики обезвоживания организма употреблять больше жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и т. д.; носить с собой пульверизатор с водой, чтобы периодически орошать лицо и руки, людям с хроническими заболеваниями носить с собой необходимые препараты. Кстати, доказано, что перенести жару хорошо помогает горячий чай. Холодные напитки приносят лишь кратковременное облегчение. Они незначительно снижают температуру тела, но при этом уменьшают потоотделение. Поэтому их охлаждающий эффект оказывается неубедительным. Теплые и горячие напитки, наоборот, стимулирует активное потоотделение, за счёт которого организм быстро охлаждается.