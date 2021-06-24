По данным областного Роспотребнадзора, всего с начала сезона в Ростовской области клещи покусали 3302 человека, из них 1179 детей в возрасте до 14 лет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Опасное заболевание — иксодовый клещевой боррелиоз* – следствие укуса клеща. Насекомое покусало каменчанина, когда тот находился на отдыхе в Каменском районе, сообщает Роспотребнадзор. Еще восемь жителей региона заболели крымской геморрагической лихорадкой. Они проживают в Обливском и Заветинском районах (по 2 случая), Зимовниковском, Мартыновском, Пролетарском и Семикаракорском районах (по 1 случаю). Максимальное число укушенных зарегистрировано в Ростове (603 чел.), Таганроге (233), Шахтах (195) и Волгодонске (187).

Напомним, если после укуса клеща вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, необходимо срочно обратиться к врачу.

*Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Клинически характеризуется полиморфизмом проявлений и без лечения приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека.