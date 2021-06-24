Проект инициативного бюджетирования, скорее всего, не удастся реализовать в этом году, а отпущенные средства придется вернуть в областной бюджет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Об этом на заседании городской думы 23 июня сказала заведующая отделом образования Донецка Людмила Еремина. Стадион «Шахтер» пока останется в прежнем виде, хотя замену части металлического ограждения – более 500 м, а также ворот и калитки планировали провести до 1 октября.

Конкурс по выбору подрядчика уже объявили, но не было подано ни одной заявки. Кроме того, внезапно вдвое выросла цена металла. По проекту расходы были заложены исходя из стоимости 1 тонны – 60 тыс. руб., теперь его цена – 100-130 тыс. руб. Выходит, что средств недостаточно и нужно переделывать расчеты. То есть в этом году проект реализовать уже не успеют, и придется вернуть области около 1,8 млн, выделенных на эти цели.

С новыми расчетами проект получит шанс принять участие в областном конкурсе инициатив «Сделаем вместе» в следующем году. Победит ли – вопрос. То есть спортивный объект простоит без нового ограждения еще минимум год.