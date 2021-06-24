Вот уж неделю, как старая акация на центральной аллее города наклонилась настолько, что вот-вот упадет кому-нибудь на голову.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня — «ПИК». Спасла дерево от полного падения бетонная урна, расположенная буквально в двух метрах от ствола. На нее и на дорожку акация облокотилась, как спортсмен, ставший в планку. То есть в любой момент ветки могут не выдержать. Главное, чтобы в этот момент под деревом никому не вздумалось прогуляться.

Когда и кто будет убирать дерево с тротуара в отделе ЖКХ администрации Каменска «ПИКу» пояснить не смогли, отметив лишь, что дерево — на контроле.