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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Пизанское» дерево появилось в центре Каменска

«Пизанское» дерево появилось в центре Каменска

ЖКХ

«Пизанское» дерево появилось в центре Каменска

Опубликовано

Вот уж неделю, как старая акация на центральной аллее города наклонилась настолько, что вот-вот упадет кому-нибудь на голову.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня — «ПИК». Спасла дерево от полного падения бетонная урна, расположенная буквально в двух метрах от ствола. На нее и на дорожку акация облокотилась, как спортсмен, ставший в планку. То есть в любой момент ветки могут не выдержать. Главное, чтобы в этот момент под деревом никому не вздумалось прогуляться.
Когда и кто будет убирать дерево с тротуара в отделе ЖКХ администрации Каменска «ПИКу» пояснить не смогли, отметив лишь, что дерево — на контроле.

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