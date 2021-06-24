1 июня военнослужащих провожали с городской набережной Каменска. Финальной точкой 22 июня стал Волгоград.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня – «ПИК». Акция «Сплав памяти» была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и стартовала практически одновременно из трех городов: Каменска, Мурома и Уфы.

Военные инженеры на паромах сплавлялись сразу по семи рекам, миновав более 25 шлюзов. Каменские военные за 20 суток прошли более 650 км водным маршрутом: Северский Донец, Дон, Цимлянское водохранилище, Волго-Донской канал и Волгу, сделав остановки по пути следования в Белой Калитве, Усть-Донецке, Волгодонске, Константиновске, Волжском. Для участников перехода в каждом городе были организованы торжественные мероприятия, концертные программы, были вручены планшеты с символикой городов.

По завершении «Сплава Памяти» в Волгограде планшеты с символикой городов были переданы в музей-панораму «Сталинградская битва» для постоянной экспозиции. Каменские военные привезли планшетку, которую 1 июня на набережной глава администрации Каменска Владимир Шевченко передал командиру 11-й бригады Дмитрию Маркову.

Торжественная встреча четырех понтонных подразделений из разных городов состоялась 22 июня в Волгограде. Участников уникального перехода встречали глава города, представители министерства обороны РФ, местных органов власти, военкоматов, городских общественных организаций, юнармейцы, жители и гости Волгограда.

Финишировала акция на Мамаевом кургане возложением цветов.