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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бывшего министра ЖКХ Донского региона не выпустили из СИЗО

Бывшего министра ЖКХ Донского региона не выпустили из СИЗО
Андрей Майер на фото в центре. Фото из архива.

происшествия

Бывшего министра ЖКХ Донского региона не выпустили из СИЗО

Опубликовано

23 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение продлить срок содержания под стражей Андрея Майера еще на два месяца — до 24 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июня — «ПИК». Бывшего областного чиновника задержали 25 декабря 2020 года по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, Андрей Майер, будучи министром ЖКХ региона, допустил перерасход в 46 млн руб. из федерального бюджета на благоустройство парка, построенного на месте вырубленной против воли ростовчан Александровской рощи.
Как сообщает информационно-аналитический портал РОС, федеральные средства на благоустройство этого парка по программе «Комфортная городская среда» выделялись с условием внебюджетного софинансирования со стороны застройщика ЖК «Вересаево» — компании «ЮгСтройИнвест», которая обещала вложить в парк 53,7 млн руб., однако инвестор в итоге денег не дал. По решению суда 46 млн руб. нужно вернуть в федеральный бюджет.
В итоге реконструкция парка так и не была завершена.
Свою вину А. Майер не признает. По его словам, за работы отвечала администрация Ростова, а документацию проверяли в Москве.
Отметим, в течение нескольких лет Андрей Майер был одним из кураторов Каменска и регулярно приезжал в город с целью контроля строительства и ремонта таких важных городских объектов, как модульная котельная № 19 в пер. Астаховском и нового автомобильного моста через реку Северский Донец на дороге Каменск — Красновка. 

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