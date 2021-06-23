Жителя Донецка городской суд 21 июня приговорил к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня – «ПИК». Как сообщили в пресс-службе Донецкого городского суда, мужчина неоднократно предоставлял помещение для употребления наркотиков и хранил у себя наркотические средства.

Суд признал дончанина виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Приговор в законную силу пока не вступил.