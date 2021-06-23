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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке осудили держателя наркопритона

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В Донецке осудили держателя наркопритона

Опубликовано

Жителя Донецка городской суд 21 июня приговорил к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня  – «ПИК». Как сообщили в пресс-службе Донецкого городского суда,  мужчина неоднократно предоставлял помещение для употребления наркотиков и хранил у себя наркотические средства. 

Суд признал дончанина виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Приговор в законную силу пока не вступил.

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