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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Центральный рынок Донецка признан банкротом

Центральный рынок Донецка признан банкротом

бизнес

Центральный рынок Донецка признан банкротом

Фото: Елена Жукова, «ПИК».

Центральный рынок Донецка признан банкротом

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Владеющее центральным рынком города предприятие ООО «Донсельхозрынокторг» 21 июня суд признал несостоятельным и ввел конкурсное производство до 15 декабря текущего года.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня – «ПИК». Арбитражный суд Ростовской области 21 июня рассмотрел отчет временного управляющего ООО «Донсельхозрынокторг» Руслана Хагундокова по итогам введенной 30 января 2021 года процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве. Арбитражный управляющий попросил суд ввести в отношении должника конкурсное производство.
Управляющим сформирован реестр требований кредиторов, в соответствии с которым общая сумма, подлежащая включению в реестр требований кредиторов третьей очереди, составила 66 850 054,97 руб. Согласно проведенному им анализу финансового состояния должника, предприятие не имеет возможности восстановить свою платежеспособность как при введении процедуры финансового оздоровления, так и при введении внешнего управления. Поэтому было предложено ввести конкурсное производство. Конкурсное производство обычно вводится для возмещения убытков кредиторам, это завершающая стадия процедуры банкротства. Однако должник все еще рассчитывает заключить мировое соглашение с кредитором ПАО «Банк Зенит».
Конкурсным управляющим назначена Маргарита Пэдурец от Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (г. Мурманск).

Суд постановил открыть в отношении ООО «Донсельхозрынокторг» конкурсное производство сроком до 15 декабря 2021 года. На эту дату назначен отчет конкурсного управляющего по результатам процедуры конкурсного производства.

Повлияет ли эта процедура на работу центрального рынка, пока неизвестно.

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