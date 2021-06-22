Прокуратура Донецка по поручению главка проверила соблюдение законодательства о закупках, работах и услугах для муниципальных нужд при реализации нацпроектов и нашла нарушения в сфере строительства объекта ЖКХ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 22 июня – «ПИК». Как сообщил «ПИКу» помощник прокурора Донецка Захар Минкин, проверка показала: подрядная организация АО «СМУ-Донаэродорстрой», строившая сети и сооружения водопроводно-канализационного хозяйства, не выполнила работы в срок. Надзорное ведомство внесло представление в адрес Управления ЖКХ, и подрядчик заплатил штраф 2 млн 205,85 тыс. рублей.

Кроме того, штраф в 1 млн 060 тыс. рублей по решению мирового судьи заплатит заместитель гендиректора АО «СМУ-Донаэродорстрой», который признан виновным по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения контракта).

Добавим, что указанные работы подрядчик проводил в рамках проекта «Строительство сетей и сооружений (инвестиционная площадка № 2)» для водоснабжения и водоотведения инвестплощадок Донецка. Проект предусматривал строительство водопроводной станции 3-го микрорайона, канализационной насосной станции, трансформаторной подстанции, двух блочных трансформаторных подстанций, подводящих канализационных сетей и водопроводов.

Первоначальный срок сдачи объекта — сентябрь 2020 года. Но основные работы затянулись вплоть до конца 2020 года, а в настоящее время по заключенному с подрядчиком дополнительному соглашению на некоторых объектах еще продолжаются.