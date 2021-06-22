анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 25-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Хорош борщок, да дорог. Не у всех получится приготовить борщ, чтобы аж ложка стояла…Рекордные цены за всю историю каменской торговли установились на свеклу и морковь, которые уже сравнялись в цене с привозными помидорами и персиками. А в сетевых магазинах эти корнеплоды вообще не сыскать. «ПИК» выяснил, в чем причина взрыва цен, который меняет смысл поговорки «Ничего не ели слаще морковки». /16
- Обязательная вакцинация на пороге. Ростовские врачи выступили за ужесточение мер против пандемии, потому что цифры по новым зараженным резко пошли вверх. В том числе и на Дону. /2-3
- Стакан воды на полдник детям? Проверка детсадов новым замом по соцвопросам обернулась неприятной сенсацией. Впрочем, родители дружно вступились за свой садик и считают случившееся недоразумением. /4-5
- Выяснилось, почему в городе темно. То ли прежняя власть недоглядела, то ли новая не успела, но из-за формальностей и небольшой суммы в рублях Каменску не хватает света. /2-3
- Жизнь подорожает с июля. С 1 июля жителей Ростовской области, равно как и других регионов, ждет очередной «подарок» от государства — повышаются тарифы ЖКУ. /8
- Военный пёс и робот выйдут на маршрут. 26 июня 80-ю годовщину со дня образования отметит 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада, которая богата не только кубками и званиями на международных соревнованиях, но и своей историей. Сегодня бригада продолжает участвовать в решении как каменских городских вопросов, так и общегосударственных. /10, 11
- Лечить, нельзя игнорировать. Случается так, что у некоторых женщин вслед за счастливым рождением малыша начинаются проблемы с грудным вскармливанием, которые могут привести к такому заболеванию молочных желез, как мастит. Чем он опасен, может ли привести к онкологии и какие действия предпринять, если заболела грудь… На эти и другие актуальные вопросы «ПИКу» ответил хирург-онколог, маммолог кмн Василий Токмаков. /12
- Шашлык на даче можно! Конфликты между членами садового товарищества возникают из-за незнания дачных законов и правил. В середине мая мы запустили новую рубрику «Шесть соток», чтобы помочь дачникам найти ответы на самые актуальные вопросы и подсказать пути их решения. /36, 37