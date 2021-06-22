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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 25-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Хорош борщок, да дорог. Не у всех получится приготовить борщ, чтобы аж ложка стояла…Рекордные цены за всю историю каменской торговли установились на свеклу и морковь, которые уже сравнялись в цене с привозными помидорами и персиками. А в сетевых магазинах эти корнеплоды вообще не сыскать. «ПИК» выяснил, в чем причина взрыва цен, который меняет смысл поговорки «Ничего не ели слаще морковки». /16
  • Обязательная вакцинация на пороге. Ростовские врачи выступили за ужесточение мер против пандемии, потому что цифры по новым зараженным резко пошли вверх. В том числе и на Дону. /2-3
  • Стакан воды на полдник детям? Проверка детсадов новым замом по соцвопросам обернулась неприятной сенсацией. Впрочем, родители дружно вступились за свой садик и считают случившееся недоразумением. /4-5
  • Выяснилось, почему в городе темно. То ли прежняя власть недоглядела, то ли новая не успела, но из-за формальностей и небольшой суммы в рублях Каменску не хватает света. /2-3
  • Жизнь подорожает с июля. С 1 июля жителей Ростовской области, равно как и других регионов, ждет очередной «подарок» от государства — повышаются тарифы ЖКУ. /8
  • Военный пёс и робот выйдут на маршрут. 26 июня 80-ю годовщину со дня образования отметит 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада, которая богата не только кубками и званиями на международных соревнованиях, но и своей историей. Сегодня бригада продолжает участвовать в решении как каменских городских вопросов, так и общегосударственных. /10, 11
  • Лечить, нельзя игнорировать. Случается так, что у некоторых женщин вслед за счастливым рождением малыша начинаются проблемы с грудным вскармливанием, которые могут привести к такому заболеванию молочных желез, как мастит. Чем он опасен, может ли привести к онкологии и какие действия предпринять, если заболела грудь… На эти и другие актуальные вопросы «ПИКу» ответил хирург-онколог, маммолог кмн Василий Токмаков. /12
  • Шашлык на даче можно! Конфликты между членами садового товарищества возникают из-за незнания дачных законов и правил. В середине мая мы запустили новую рубрику «Шесть соток», чтобы помочь дачникам найти ответы на самые актуальные вопросы и подсказать пути их решения. /36, 37

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 июня

Автор: 22.06.2021
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