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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске началась вакцинация домашних питомцев

В Каменске снова пройдет день льготной стерилизации животных

общество

В Каменске началась вакцинация домашних питомцев

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На одиннадцати городских площадках с 21 по 25 июня будет проходить бесплатная вакцинация от бешенства домашних кошек и собак.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». Выездная вакцинация, которую будут проводить сотрудники ветеринарной службы города, стартует в понедельник, 21 июня, и пройдет по следующему расписанию.

  • 21 июня – ул. Арсенальная, 57 – с 9.00 до 11.00
  • 21 июня – площадь им. Щаденко (район сквера) – с 11.30 до 14.00
  • 21 июня – мкр. 60 лет Октября (район рынка около Сбербанка) – с 14.30 до 16.00
  • 22 июня – п. Южный, магазин «Копейка» – с 9.00 до 11.00
  • 22 июня – п. Южный, ул. Алтайская (район Сбербанка) – с 11.30 до 13.00
  • 22 июня 00 ул. Пивоварова (район старого кладбища) – с 13.30 до 15.00
  • 23 июня – перекресток ул. Ленина и пер. Красноармейский – 9.00 до 11.00
  • 23 июня – ул. Подтелкова, 25а – с 11.30 до 13.30
  • 23 июня – ул. Ворошилова, 143 (во дворе домов) – с 14.00 до 16.00
  • 25 июня – Шахта, 32, ул. Степная (между домами №5 и 7), Октябрьский район – с 9.00 до 10.00
  • 25 июня – 17 Шахта, Октябрьский район (возле магазина «Продукты») – с 10.00 до 13.00.

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