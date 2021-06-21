общество
В Каменске началась вакцинация домашних питомцев
На одиннадцати городских площадках с 21 по 25 июня будет проходить бесплатная вакцинация от бешенства домашних кошек и собак.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». Выездная вакцинация, которую будут проводить сотрудники ветеринарной службы города, стартует в понедельник, 21 июня, и пройдет по следующему расписанию.
- 21 июня – ул. Арсенальная, 57 – с 9.00 до 11.00
- 21 июня – площадь им. Щаденко (район сквера) – с 11.30 до 14.00
- 21 июня – мкр. 60 лет Октября (район рынка около Сбербанка) – с 14.30 до 16.00
- 22 июня – п. Южный, магазин «Копейка» – с 9.00 до 11.00
- 22 июня – п. Южный, ул. Алтайская (район Сбербанка) – с 11.30 до 13.00
- 22 июня 00 ул. Пивоварова (район старого кладбища) – с 13.30 до 15.00
- 23 июня – перекресток ул. Ленина и пер. Красноармейский – 9.00 до 11.00
- 23 июня – ул. Подтелкова, 25а – с 11.30 до 13.30
- 23 июня – ул. Ворошилова, 143 (во дворе домов) – с 14.00 до 16.00
- 25 июня – Шахта, 32, ул. Степная (между домами №5 и 7), Октябрьский район – с 9.00 до 10.00
- 25 июня – 17 Шахта, Октябрьский район (возле магазина «Продукты») – с 10.00 до 13.00.