На одиннадцати городских площадках с 21 по 25 июня будет проходить бесплатная вакцинация от бешенства домашних кошек и собак.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». Выездная вакцинация, которую будут проводить сотрудники ветеринарной службы города, стартует в понедельник, 21 июня, и пройдет по следующему расписанию.