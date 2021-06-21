20 июня погиб водитель — его автомобиль съехал с проезжей части и зацепил опору ЛЭП.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». По информации ОГИБДД МО МВД РФ «Каменский», в 9.20 водитель ВАЗ-2115 двигался по ул. Заводской в Малую Каменку. Он не выбрал безопасную скорость, поэтому с управлением не справился. Машина съехала на обочину и врезалась в столб. От удара она перевернулась, а столб рухнул прямо на легковушку. Водитель погиб на месте.

Подробности происшествия устанавливают полицейские. Ведется следствие.