Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

происшествия

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

Опубликовано

20 июня погиб водитель — его автомобиль съехал с проезжей части и зацепил опору ЛЭП.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». По информации ОГИБДД МО МВД РФ «Каменский», в 9.20 водитель ВАЗ-2115 двигался по ул. Заводской в Малую Каменку. Он не выбрал безопасную скорость, поэтому с управлением не справился. Машина съехала на обочину и врезалась в столб. От удара она перевернулась, а столб рухнул прямо на легковушку. Водитель погиб на месте.

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

Подробности происшествия устанавливают полицейские. Ведется следствие.

По дороге на Малую Каменку случилось смертельное ДТП

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Автор: 15.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

образование

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

общество

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

происшествия

У контрабандиста-рецидивиста из Донецка дело — табак

На трассе М4 «Дон» образовалась долговременная пробка

транспорт

На трассе М4 «Дон» образовалась долговременная пробка

В Каменске не будут продавать спиртное 2 сентября

общество

В дни выпускных в Каменске не будут продавать алкоголь

Реклама
Вверх