Три года условно получил дончанин за хранение конопли в крупном размере.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 июня – «ПИК». По информации помощника прокурора Донецка Анастасии Кармазиной, прокуратура города поддержала гособвинение в отношении гражданина С. по ч. 2 ст. 228 УК РФ, который в августе 2020 года незаконно приобрел и хранил наркотическое вещество – высушенную растительную массу конопли. Подсудимый признал вину. Приговором Донецкого горсуда ему назначено условное наказание.