Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке столкнулись ВАЗ и «Мазда» – двое пострадавших

В Донецке столкнулись ВАЗ и «Мазда» – двое пострадавших
Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

В Донецке столкнулись ВАЗ и «Мазда» – двое пострадавших

Опубликовано

ДТП случилось в центре города в темное время суток и в дождливую погоду при плохой видимости. Это, скорее всего, и способствовало аварии. По предварительной информации ГИБДД, один водитель не заметил другого.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 июня  – «ПИК».  Как сообщили госавтоинспекторы, 17 июня около 21 часа произошло столкновение легковушек на перекрестке пр. Мира и пер. Гайдара. Водитель ВАЗ-2112 вовремя не заметил «Мазду», не успел среагировать на помеху и допустил столкновение. При этом “двенадцатую” отбросило, и она ударились в электроопору. Оба автомобилиста получили травмы и госпитализированы: владелец «Мазды» с компрессионным переломом позвоночника, у водителя «Лады» травма колена. Серьезно повреждены и автомобили. Обстоятельства ДТП уточняются.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Автор: 15.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

образование

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

происшествия

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

происшествия

У контрабандиста-рецидивиста из Донецка дело — табак

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

общество

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

В центре Каменска велосипедист угодил под колеса

происшествия

В центре Каменска велосипедист угодил под колеса

Реклама
Вверх