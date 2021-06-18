ДТП случилось в центре города в темное время суток и в дождливую погоду при плохой видимости. Это, скорее всего, и способствовало аварии. По предварительной информации ГИБДД, один водитель не заметил другого.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 июня – «ПИК». Как сообщили госавтоинспекторы, 17 июня около 21 часа произошло столкновение легковушек на перекрестке пр. Мира и пер. Гайдара. Водитель ВАЗ-2112 вовремя не заметил «Мазду», не успел среагировать на помеху и допустил столкновение. При этом “двенадцатую” отбросило, и она ударились в электроопору. Оба автомобилиста получили травмы и госпитализированы: владелец «Мазды» – с компрессионным переломом позвоночника, у водителя «Лады» – травма колена. Серьезно повреждены и автомобили. Обстоятельства ДТП уточняются.