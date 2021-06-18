Более ста сотрудников медицинской отрасли наградили в Каменске накануне Дня медицинского работника, который будет отмечаться в воскресенье 20 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 июня – «ПИК». 18 июня в ДК им. Гагарина прошло мероприятие, где присутствовали медицинские работники разных специальностей и направлений.

С приветственным словом выступил координатор здравоохранения главный врач ЦГБ Александр Некрасов. Затем лучшим представителям отрасли вручили благодарственные письма и грамоты. Медики получили заслуженные овации и признание в рамках концертов, которые в этот день прошли в городских больницах и поликлиниках. Праздничную программу для людей в белых халатах подготовили творческие коллективы каменских дворцов культуры.