Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских медиков поздравили с праздником

Каменских медиков поздравили с праздником
Фото автора.

здоровье

Каменских медиков поздравили с праздником

Опубликовано

Более ста сотрудников медицинской отрасли наградили в Каменске накануне Дня медицинского работника, который будет отмечаться в воскресенье 20 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 июня – «ПИК». 18 июня в ДК им. Гагарина прошло мероприятие, где присутствовали медицинские работники разных специальностей и направлений. 

С приветственным словом выступил координатор здравоохранения главный врач ЦГБ Александр Некрасов. Затем лучшим представителям отрасли вручили благодарственные письма и грамоты. Медики получили заслуженные овации и признание в рамках концертов, которые в этот день прошли в городских больницах и поликлиниках. Праздничную программу для людей в белых халатах подготовили творческие коллективы каменских дворцов культуры. 

  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
  • Каменских медиков поздравили с праздником
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Автор: 15.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

образование

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

происшествия

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

общество

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

происшествия

У контрабандиста-рецидивиста из Донецка дело — табак

В каменских дворах идут концерты

культура

В каменских дворах идут концерты

Реклама
Вверх