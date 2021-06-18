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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Боксер из Каменска получил звание мастер спорта по боксу

Боксер из Каменска получил звание мастер спорта по боксу

спорт

Боксер из Каменска получил звание мастер спорта по боксу

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Каменский спортсмен Вячеслав Баркарахан стал победителем в четырех боях, которые он провел в рамках Всероссийских соревнований по боксу класса «А» на призы Героя России генерал-полковника В.А. Шаманова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 июня – «ПИК». Всего в турнире приняли участие 74 спортсмена из 25 регионов страны. Финальные бои соревнований проходили 12 июня в рязанской академии единоборств. 18-летний Вячеслав Баркарахан выступал в весовой категории 75 кг. Он провел четыре боя, в каждом единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом турнира, выполнив норматив мастера спорта по боксу. На ринге соперниками одаренного каменчанина были боксеры из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Московской области и Краснодарского края. Кроме громкого звания и четырех золотых медалей, наш боксер был признан самым техничным — он получил приз за лучшую технику. 

Награждение победителей и призеров проводили председатель комитета Госдумы по обороне Герой России Владимир Шаманов, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Вячеслав Яновский, заместитель председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов.

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