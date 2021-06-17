Крупную партию незадекларированных денежных средств иностранец пытался перевезти через МАПП «Донецк», но сильно при этом нервничал, чем и выдал себя пограничникам.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, внимание сотрудников пограничного контроля привлек водитель автобуса «Мерседес», который направлялся на территорию России. Мужчина явно волновался. Поэтому пограничники решили тщательно проверить транспорт. И не зря. Под пластиковой панелью спинки водительского сиденья обнаружили 325 тысяч украинских гривен и более 1 миллиона рублей. Общая сумма денежных средств эквивалентна 28 000 долларов США.

Деньги у нарушителя изъяли сотрудники таможенного поста. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза).

Согласно санкциям статьи, иностранцу может грозить административный штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости скрытого.