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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

общество

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

Сильный ливень затопил Ростов. На очереди Каменск

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17 июня областная столица снова оказалась в эпицентре грозового фронта — с раннего утра ее поливает дождь.   

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Улицы превратились в озера, сильным ветром повалены деревья, местами смыт асфальт, город в буквальном смысле уходит под воду. Синоптики прогнозируют осадки до конца суток. 

Каменск находится в стороне от непогоды, но по метеопрогнозам пережить подобный апокалипсис жителям города, возможно, придется в ночь на пятницу либо уже днем 18 июня. По крайней мере, такую информацию дает портал gismeteo.ru. Поэтому не забываем зонты, надеваем резиновые сапоги, не паркуем машины под деревьями. А вообще, постарайтесь переждать непогоду в надежном месте.      

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