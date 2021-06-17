17 июня областная столица снова оказалась в эпицентре грозового фронта — с раннего утра ее поливает дождь.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Улицы превратились в озера, сильным ветром повалены деревья, местами смыт асфальт, город в буквальном смысле уходит под воду. Синоптики прогнозируют осадки до конца суток.

Каменск находится в стороне от непогоды, но по метеопрогнозам пережить подобный апокалипсис жителям города, возможно, придется в ночь на пятницу либо уже днем 18 июня. По крайней мере, такую информацию дает портал gismeteo.ru. Поэтому не забываем зонты, надеваем резиновые сапоги, не паркуем машины под деревьями. А вообще, постарайтесь переждать непогоду в надежном месте.