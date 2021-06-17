Директора управления ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону Александра Гришина приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы за махинации с бюджетными деньгами, которые якобы были потрачены на уборку снега.

Ростовская область, 17 июня — «ПИК». Этого чиновника, а также бывшего директора МУП «БКР Кировского района г. Ростов-на-Дону» и индивидуального предпринимателя, выступавшего подрядчиком, признали виновными в преступлениях по статьям 159 «Мошенничество» и 292 УК РФ «Служебный подлог», сообщает «Комсомольская правда».

По данным следствия, А. Гришин заключил с предпринимателем договор на уборку снега в Кировском районе Ростова в январе 2019 г. Фактически работы проведены не были — зима тогда выдалась бесснежной, однако акты выполненных работ были оформлены, а деньги злоумышленники присвоили себе.

Свою вину на суде они полностью признали, а затем возместили целиком причиненный материальный ущерб. Наказание будут отбывать в колонии общего режима.