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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовского чиновника отправят в колонию за снег

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происшествия

Ростовского чиновника отправят в колонию за снег

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Директора управления ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону Александра Гришина приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы за махинации с бюджетными деньгами, которые якобы были потрачены на уборку снега.

Ростовская область, 17 июня — «ПИК». Этого чиновника, а также бывшего директора МУП «БКР Кировского района г. Ростов-на-Дону» и индивидуального предпринимателя, выступавшего подрядчиком, признали виновными в преступлениях по статьям 159 «Мошенничество» и 292 УК РФ «Служебный подлог», сообщает «Комсомольская правда».
По данным следствия, А. Гришин заключил с предпринимателем договор на уборку снега в Кировском районе Ростова в январе 2019 г. Фактически работы проведены не были — зима тогда выдалась бесснежной, однако акты выполненных работ были оформлены, а деньги злоумышленники присвоили себе.
Свою вину на суде они полностью признали, а затем возместили целиком причиненный материальный ущерб. Наказание будут отбывать в колонии общего режима.

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