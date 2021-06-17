Автомобильный затор на подъезде к мосту через реку Северский Донец в северном направлении каменчане наблюдают более двух недель.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня — «ПИК». А все из-за того, что движение по временному мосту осуществляется по одной полосе движения. На второй же проводится ремонт асфальтового покрытия. Работы продолжатся как минимум до конца июня.

Отметим, желание объехать пробку закончилось для некоторых водителей аварией. В частности, 17 июня водитель автомобиля LADA Priora, пытаясь перестроиться в крайний левый ряд перед движущимся грузовым автомобилем, не выдержал безопасное расстояние. В результате оба транспортных средства получили небольшие повреждения.