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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Муж грозил ножом супруге в Донецке

Школьника в Донецке ранили ножом

происшествия

Муж грозил ножом супруге в Донецке

Опубликовано

До двух лет колонии может получить ранее не судимый дончанин, который угрожал убийством своей жене. Мужчину будут судить за преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня  – «ПИК». По данным прокуратуры Донецка, нетрезвый глава семьи, находясь в агрессивном возбужденном состоянии, в ходе семейного конфликта схватил нож и начал угрожать супруге убийством. Женщина обратилась в полицию. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

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