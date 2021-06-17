До двух лет колонии может получить ранее не судимый дончанин, который угрожал убийством своей жене. Мужчину будут судить за преступление по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». По данным прокуратуры Донецка, нетрезвый глава семьи, находясь в агрессивном возбужденном состоянии, в ходе семейного конфликта схватил нож и начал угрожать супруге убийством. Женщина обратилась в полицию. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.