Открытое первенство по легкой атлетике, посвященное памяти заслуженного тренера России Вячеслава Солодунова проводилось 10 и 11 июня в Гукове.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». В турнире приняли участие около 250 спортсменов из десяти городов Ростовской области. Каменск успешно представили воспитанники отделения по легкой атлетике СШОР №1. Обладателями золотых наград в разных дисциплинах стали стали Н. Синибрюхов, М. Солонченко, М. Божко, А. Гольцева, А. Холаевская, Д. Храмцова, А. Сорокин, М. Логошина. Серебро завоевали А. Спасивцева, Р. Виденкин, Е. Говорухина, С. Иванцов, В. Прядкина, М. Бондарева, А. Холаевская, Н. Малышкин. Обладателями бронзы стали М. Логошина, Д. Храмцова, М. Бондарева, А. Сухова. Высоких результатов юным спортсменам удалось достичь благодаря команде тренеров СШОР № 1: А. Дюбину, С. Назарову, С. Каргину, В. Шпильковой.