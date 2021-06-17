За мошенничество в сфере кредитования жителю Донецка может грозить крупный штраф.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Мужчина взял микрозаем — всего около 3 тыс. руб., но даже этот мизер не собирался возвращать. Для этого сообщил сотруднику микрофинансовой организации заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере дохода. С рук ему это не сойдет.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ с утвержденным прокуратурой Донецка обвинительным заключением уже направлено мировому судье. Санкция данной статьи предусматривает в том числе наказание в виде штрафа в размере до 120 000 руб.