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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанин обманул контору микрозаймов и теперь раскошелится

Дончанин обманул контору микрозаймов и теперь раскошелится

происшествия

Дончанин обманул контору микрозаймов и теперь раскошелится

Опубликовано

За мошенничество в сфере кредитования жителю Донецка может грозить крупный штраф.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня  – «ПИК».  Мужчина взял микрозаем — всего около 3 тыс. руб., но даже этот мизер не собирался возвращать. Для этого сообщил сотруднику микрофинансовой организации заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере дохода. С рук ему это не сойдет.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ с утвержденным прокуратурой Донецка обвинительным заключением уже направлено мировому судье. Санкция данной статьи предусматривает в том числе наказание в виде штрафа в размере до 120 000 руб.

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