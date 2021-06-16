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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

образование

В каменском детсаду будут разбираться, куда делись продукты питания

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Внеплановый визит в детских сад заместителя главы по соцвопросам Елены Рудаевой обернулся для чиновницы шоком.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». На заседании городской думы 16 июня Елена Рудаева рассказала депутатам, как в городских школьных и дошкольных учреждениях персонал относится к детскому питанию. 

— Вчера я посетила несколько детских садов в мкр. Заводском, на комбинате, в городе. Заехала в детсад «Хрусталик». Прошли по учреждению, ознакомились с проблемами. Цели посмотреть питание я не преследовала. Во время обхода зашли в старшую группу, где дети полдничали. Им выдали 200 г кипяченой воды, ломтик батона и пол-яблока. Я потребовала десятидневное и ежедневное меню. Ни того, ни другого документа не было. Ежедневное меню дали без даты и утверждения, там было написано следующее: ряженка (без указания процента жирности), булочка сдобная и свежие фрукты. Вот когда так пишут, цель преследуют одну: обмануть. Фруктами свежими могут быть ананасы, бананы, все что угодно. В группе, которую я посетила, было 15 детей. Три литра ряженки делись неизвестно куда. Этим будут заниматься правоохранительные органы, — констатировала Елена Рудаева.

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