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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Танцоры из Каменска снова стали золотыми призерами

Танцоры из Каменска снова стали золотыми призерами

культура

Танцоры из Каменска снова стали золотыми призерами

Опубликовано

Народный хореографический коллектив «Офелия» принял участие в Международном конкурсе хореографии Dance for life. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Мероприятие проходило 12 и 13 июня в ростовском ДК железнодорожников. По словам руководителя «Офелии» Виктории Соболевой, на этот раз выступали младшие составы и один солист. 

По итогам выступления за постановки «Матрешки», «Цветики-цветочки», «Озорные трещетки», «Веснушки», «На полянке» юным танцорам вручены дипломы лауреатов первой степени. Серебряным призером стал танец «Лето красное пропела». Обладателем Гран-при стал солист «Офелии» Алексей Калюжный с танцем «Яблочко».

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Автор: 15.06.2021
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