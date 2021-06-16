Народный хореографический коллектив «Офелия» принял участие в Международном конкурсе хореографии Dance for life.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Мероприятие проходило 12 и 13 июня в ростовском ДК железнодорожников. По словам руководителя «Офелии» Виктории Соболевой, на этот раз выступали младшие составы и один солист.

По итогам выступления за постановки «Матрешки», «Цветики-цветочки», «Озорные трещетки», «Веснушки», «На полянке» юным танцорам вручены дипломы лауреатов первой степени. Серебряным призером стал танец «Лето красное пропела». Обладателем Гран-при стал солист «Офелии» Алексей Калюжный с танцем «Яблочко».