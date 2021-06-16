Ребенок 15 июня госпитализирован с травмами и переломом ключицы, его состояние оценивается как стабильное. За последний месяц это уже второй случай травмирования малолетних детей в результате падения из окон.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». – Прокуратура Донецка взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту падения из окна второго этажа двухэтажного дома на ул. Глинки в пос. Западном малолетнего ребенка 2016 года рождения, – отметили в ведомстве. – Ребенок находится в больнице. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.

Известно, что в момент падения малыша родители были дома, но в какой-то момент он остался без присмотра: отец отдыхал, мама вышла в другую комнату.

Напомним, что аналогичный случай произошел 28 мая в 16-м квартале, где четырехлетний мальчик выпал из окна первого этажа. Он также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время проводится экспертиза полученных малышом травм, определяется степень вины бабушки, которая в момент ЧП не уследила за внуком. Эта работа также на контроле надзорного ведомства.

Прокуратура Донецка призывает родителей, бабушек и дедушек быть максимально бдительными и осмотрительными в летний период, ограничивать доступ малолетних детей к окнам, обеспечивать постоянный контроль и присмотр для недопущения трагических случаев.

Необходимо помнить, что москитные сетки на окнах должны быть прочно закреплены. Для малышей они представляют повышенную опасность. В обоих случаях падения произошли после того как дети опирались на сетку и она не выдерживала давления.