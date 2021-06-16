Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пятилетний малыш выпал со второго этажа в Донецке

происшествия

Пятилетний малыш выпал со второго этажа в Донецке

Опубликовано

Ребенок 15 июня госпитализирован с травмами и переломом ключицы, его состояние оценивается как стабильное. За последний месяц это уже второй случай травмирования малолетних детей в результате падения из окон.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 июня – «ПИК».  Прокуратура Донецка взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту падения из окна второго этажа двухэтажного дома на ул. Глинки в пос. Западном малолетнего ребенка 2016 года рождения, отметили в ведомстве. Ребенок находится в больнице. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются. 

Известно, что в момент падения малыша родители были дома, но в какой-то момент он остался без присмотра: отец отдыхал, мама вышла в другую комнату.

Напомним, что аналогичный случай произошел 28 мая в 16-м квартале, где четырехлетний мальчик выпал из окна первого этажа. Он также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время проводится экспертиза полученных малышом травм, определяется степень вины бабушки, которая в момент ЧП не уследила за внуком. Эта работа также на контроле надзорного ведомства.

Прокуратура Донецка призывает родителей, бабушек и дедушек быть максимально бдительными и осмотрительными в летний период, ограничивать доступ малолетних детей к окнам, обеспечивать постоянный контроль и присмотр для недопущения трагических случаев.

Необходимо помнить, что москитные сетки на окнах должны быть прочно закреплены. Для малышей они представляют повышенную опасность. В обоих случаях падения произошли после того как дети опирались на сетку и она не выдерживала давления.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Автор: 15.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Тело дончанина пять дней пролежало в ванной

происшествия

Мужчина, сбитый на объездной в Каменске, скончался в больнице

В Каменске выпал град размером с крупный горох

происшествия

В Каменске выпал град размером с крупный горох

Сотруднику военкомата Каменска дали четыре года за взятку

происшествия

Сотруднику военкомата Каменска дали четыре года за взятку

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

происшествия

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

В центре Каменска велосипедист угодил под колеса

происшествия

В центре Каменска велосипедист угодил под колеса

Реклама
Вверх