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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские власти пообещали давать свет на час раньше

В Каменске обещали освещать улицы по утрам

ЖКХ

Каменские власти пообещали давать свет на час раньше

Опубликовано

Причину сбоя поставки освещения на улицы города пояснил депутатам первый замглавы администрации Сергей Сухарев на заседании 16 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК».

— В прошлом году заключили энергосервисный контракт. Кроме того, отдел ЖКХ заключил договор по передаче высокоскоростного интернета, с помощью которого передаются данные на включение и выключение света в городе. Сроки этого договора истекли в декабре прошлого года, сумму на этот год не предусмотрели. Было заложено только 8 тыс. руб. Но подрядчик «Ростелеком» работу продолжил. Свет и интернет включается автоматически через их системы. Также в договор была заложена схема, по которой свет должен включаться в 21.40.
В администрацию города пришло письмо от «Ростелекома», что нами не оплачена сумма. До конца года надо заключить договор и оплатить 54 тыс. руб.
Вчера мы направили ответное письмо, что мы все оплатим, и попросили поменять время включения. Нам пообещали, что с сегодняшнего дня всю неделю свет будут включать в 20.45. А мы за это время должны заключить договор и оплатить услугу, — пояснил чиновник.

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