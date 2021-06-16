Причину сбоя поставки освещения на улицы города пояснил депутатам первый замглавы администрации Сергей Сухарев на заседании 16 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК».

— В прошлом году заключили энергосервисный контракт. Кроме того, отдел ЖКХ заключил договор по передаче высокоскоростного интернета, с помощью которого передаются данные на включение и выключение света в городе. Сроки этого договора истекли в декабре прошлого года, сумму на этот год не предусмотрели. Было заложено только 8 тыс. руб. Но подрядчик «Ростелеком» работу продолжил. Свет и интернет включается автоматически через их системы. Также в договор была заложена схема, по которой свет должен включаться в 21.40.

В администрацию города пришло письмо от «Ростелекома», что нами не оплачена сумма. До конца года надо заключить договор и оплатить 54 тыс. руб.

Вчера мы направили ответное письмо, что мы все оплатим, и попросили поменять время включения. Нам пообещали, что с сегодняшнего дня всю неделю свет будут включать в 20.45. А мы за это время должны заключить договор и оплатить услугу, — пояснил чиновник.