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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В дни выпускных в Каменске не будут продавать алкоголь

В Каменске не будут продавать спиртное 2 сентября

общество

В дни выпускных в Каменске не будут продавать алкоголь

Опубликовано

Согласно областному закону в дни школьных праздников и во время культурно-массовых мероприятий с большим скоплением молодежи и детей запрещена продажа спиртных напитков. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». 28 июня в Каменске, в связи с выдачей аттестатов и проведением выпускных продажа алкоголя также будет под запретом. Подобное ограничение будет действовать и в других городах и районах области. 

Напомним, в этом году ЕГЭ сдавали 317 каменских выпускников. Это те ребята, которые в этом году планируют поступать в вуз. Последний экзамен пройдет 25 июня. В этот день школьникам предстоит сдавать информатику и ИКТ. 

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Автор: 15.06.2021
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