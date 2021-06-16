Согласно областному закону в дни школьных праздников и во время культурно-массовых мероприятий с большим скоплением молодежи и детей запрещена продажа спиртных напитков.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». 28 июня в Каменске, в связи с выдачей аттестатов и проведением выпускных продажа алкоголя также будет под запретом. Подобное ограничение будет действовать и в других городах и районах области.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдавали 317 каменских выпускников. Это те ребята, которые в этом году планируют поступать в вуз. Последний экзамен пройдет 25 июня. В этот день школьникам предстоит сдавать информатику и ИКТ.