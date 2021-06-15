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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У контрабандиста-рецидивиста из Донецка дело — табак

происшествия

У контрабандиста-рецидивиста из Донецка дело — табак

Опубликовано

Ранее судимый за аналогичные преступления контрабандист-рецидивист получил срок 3 года 2 месяца в ИК строгого режима за нелегальное перемещение через границу с территории Украины крупной партии сигарет на сумму свыше полумиллиона рублей. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 июня  – «ПИК». По данным прокуратуры Донецка, гражданин К., действуя в сговоре с другими неустановленными лицами, незаконно переместил в Россию табачную продукцию на сумму почти 560 тыс. руб.

Ранее судимый за аналогичные преступления, К. снова рискнул провернуть контрабандную сделку. Донецкий горсуд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору).

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