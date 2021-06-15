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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детские площадки в Донецке обновили после вмешательства прокуратуры

общество

Детские площадки в Донецке обновили после вмешательства прокуратуры

Опубликовано

После прокурорской проверки состояния детских игровых площадок в 12-м квартале, 3-м микрорайоне, на ул. Сельскохозяйственной на предмет безопасности их эксплуатации выявленные нарушения были устранены, а допустившие их лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 июня  – «ПИК». Так, было установлено, что большинство игровых конструкций имели неровные края и трещины, требовали покраски и замены деталей. Кроме того, оказалось, площадки регулярно не обслуживали: не проверяли и не подтягивали узлы крепления, не обеспечивали чистоту оборудования и покрытия. После представления прокуратуры оборудование площадок подновили, окрасили, привели в порядок покрытие.

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