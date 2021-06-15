анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 24-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Большой футбол возвращается. 12 июня в матче высшей лиги чемпионата Ростовской области по футболу на стадионе «Прогресс» ФК «Строитель» обыграл ростовчан с разгромным счетом 8:0. Добрый знак для возрождения каменского футбола и главного стадиона Каменска. »2
- «Лога» спасали от стихии. В результате давно не виданных в наших краях ливней на «Лога» сошел сель. За парк переживала вся область! /3
- За взятку в 100 тысяч дали четыре года. Вынесен приговор сотруднику каменского военкомата. /5
- Министру пришлось вмешаться. Внезапно отрезанные от водоснабжения каменчане докричались до правительства в День России. /4
- Излечившихся почти четыре тысячи. За прошедшую неделю заболели более ста каменчан, по заболеваемости ковидом мы снова в «желтой» зоне. «ПИК» рассказывает о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. /3
- Плясали во дворах и на балконах. 12 июня жителям семи каменских дворов многоквартирных домов и двух районов частного сектора повезло больше других — концерты в честь Дня России прошли у них прямо под окнами. /4
- Ах какой был мужчина! «Монамур, переведи мне деньги на перелет, я к тебе приеду и все верну». Именно так разводят наших женщин «заморские» Джоны. И ведь ведутся! Мошеннические схемы через сайты знакомств стали самыми популярными в Каменске в последнее время. /6
- Ощущение, будто ты на войне. Их каждый рабочий день — это рулетка. Несмотря на критическую нагрузку, они ежедневно выполняют свой профессиональный долг, давая шанс на жизнь самым тяжелым ковидным больным, при этом рискуя своим здоровьем. /8