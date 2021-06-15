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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 24-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Большой футбол возвращается. 12 июня в матче высшей лиги чемпионата Ростовской области по футболу на стадионе «Прогресс» ФК «Строитель» обыграл ростовчан с разгромным счетом 8:0. Добрый знак для возрождения каменского футбола и главного стадиона Каменска. »2
  • «Лога» спасали от стихии. В результате давно не виданных в наших краях ливней на «Лога» сошел сель. За парк переживала вся область! /3
  • За взятку в 100 тысяч дали четыре года. Вынесен приговор сотруднику каменского военкомата. /5
  • Министру пришлось вмешаться. Внезапно отрезанные от водоснабжения каменчане докричались до правительства в День России. /4
  • Излечившихся почти четыре тысячи. За прошедшую неделю заболели более ста каменчан, по заболеваемости ковидом мы снова в «желтой» зоне. «ПИК» рассказывает о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. /3
  • Плясали во дворах и на балконах. 12 июня жителям семи каменских дворов многоквартирных домов и двух районов частного сектора повезло больше других — концерты в честь Дня России прошли у них прямо под окнами. /4
  • Ах какой был мужчина! «Монамур, переведи мне деньги на перелет, я к тебе приеду и все верну». Именно так разводят наших женщин «заморские» Джоны. И ведь ведутся! Мошеннические схемы через сайты знакомств стали самыми популярными в Каменске в последнее время. /6
  • Ощущение, будто ты на войне. Их каждый рабочий день — это рулетка. Несмотря на критическую нагрузку, они ежедневно выполняют свой профессиональный долг, давая шанс на жизнь самым тяжелым ковидным больным, при этом рискуя своим здоровьем. /8

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 июня

Автор: 15.06.2021
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